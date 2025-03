Ripulita l’area verde vicina alle case a corte 

Sono in corso i lavori di pulizia dell’area verde accanto alle case a corte di via Caprera. La pulizia dei luoghi vicino alle poste e agli uffici comunali frequentati da molti residenti è importante per consentire l’utilizzo in modo adeguato gli spazi nel quartiere.

La zona panoramica, situata tra vari livelli, forma un terrazzamento realizzato con granito locale, è utilizzata dai residenti in particolare durante i mesi primaverili e estivi. Nel luogo, ricco di sorgenti che attraversano il sottosuolo provenienti dalle vicine alture di monte Santa Margherita, durante il periodo delle piogge è cresciuta una rigogliosa vegetazione di erbe infestanti attorno a cespugli di mirto e di fiori naturali.

La vegetazione mediterranea rende gradevole la permanenza e ingentilisce lo spazio usato da giovani e anziani per ritrovarsi durante il tempo libero. Le erbacce, cresciute soprattutto negli ultimi mesi, stavano rendendo il luogo inutilizzabile. Grazie ai lavori di pulizia, eseguiti con decespugliatori, fatti dagli operai comunali nonostante le difficoltà causate dal dislivello delle piazzole che non permettono l’utilizzo di trattori sfalcia erba.

La zona è stata anche ripulita dalla presenza di rifiuti portati dal vento a da persone con scarso senso civico. L’intervento pulizia organizzato dall’Ufficio tecnico comunale e svolto dai dipendenti è stato gradito dalle persone che abitano nelle aeree limitrofe, e da tutti i residenti che potranno usufruire di uno spazio verde nella zona urbana, in particolare durante la stagione estiva.

