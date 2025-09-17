Ripulita l’area trasformata in discarica illegale 

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e privati è stato possibile bonificare e ripristinare un’area, situata a Giorgino, precedentemente occupata da rifiuti di materiale da demolizione edile e bitume. Il recupero dell’area ha richiesto un impegno coordinato tra Polizia Metropolitana, Assessorato alla ecologia urbana, Autorità Portuale, Eni e associazioni di volontariato.

Dopo i “CleanUp Games”, iniziativa promossa dall’associazione Rebelterra, la Polizia Metropolitana ha intensificato i controlli a Giorgino per evitare il ripetersi di situazioni di degrado. Nel corso di tali attività la Polizia Metropolitana ha individuato un’area occupata da materiali da risulta edile e dato avvio alle indagini per risalire ai proprietari e accertare eventuali responsabilità.

Una volta appurate queste ultime è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai diversi soggetti interessati, procedendo alla bonifica e al successivo ripristino dell’area.

Sono state emesse, inoltre, una serie di sanzioni amministrative ambientali nei confronti di quanti hanno abbandonato in maniera illecita i rifiuti.

La Polizia Metropolitana evidenzia come la cooperazione e il senso di responsabilità condivisa costituiscano una pratica virtuosa per la tutela del patrimonio ambientale.

