Giorgino.
18 settembre 2025 alle 00:17

Ripulita l’area trasformata in discarica illegale 

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e privati è stato possibile bonificare e ripristinare un’area, situata a Giorgino, precedentemente occupata da rifiuti di materiale da demolizione edile e bitume. Il recupero dell’area ha richiesto un impegno coordinato tra Polizia Metropolitana, Assessorato alla ecologia urbana, Autorità Portuale, Eni e associazioni di volontariato.
Dopo i “CleanUp Games”, iniziativa promossa dall’associazione Rebelterra, la Polizia Metropolitana ha intensificato i controlli a Giorgino per evitare il ripetersi di situazioni di degrado. Nel corso di tali attività la Polizia Metropolitana ha individuato un’area occupata da materiali da risulta edile e dato avvio alle indagini per risalire ai proprietari e accertare eventuali responsabilità.
Una volta appurate queste ultime è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai diversi soggetti interessati, procedendo alla bonifica e al successivo ripristino dell’area.
Sono state emesse, inoltre, una serie di sanzioni amministrative ambientali nei confronti di quanti hanno abbandonato in maniera illecita i rifiuti.
La Polizia Metropolitana evidenzia come la cooperazione e il senso di responsabilità condivisa costituiscano una pratica virtuosa per la tutela del patrimonio ambientale.

