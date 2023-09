Ripulita l’area in via Umberto I intorno ai cassonetti degli abiti 

Non si ferma, a Giba, la battaglia contro gli incivili: è stato pulito per l’ennesima volta un angolo del paese, in via Umberto Primo, dove è da tempo presente un contenitore per il riciclo degli abiti usati. Un tema, quello del riciclo e del rispetto dell’ambiente, che qualcuno ancora non ha afferrato. Lo fa notare il sindaco Andrea Pisanu: «Con la scusa di buttare abiti usati, sono stati ammassati rifiuti di ogni genere. – spiega – c’erano un seggiolone, due seggiolini per auto, bustoni vari, un materasso e perfino una tenda da campeggio (montata).Chi ha buttato la tenda, poteva anche dormirci dentro per fare da guardiano, affinché gli altri rifiuti non scappassero da soli» . Tanti danno la colpa al Comune ma Pisanu precisa: « Il Comune può anche non essere puntuale nella pulizia del paese, ma allo st esso tempo io non ho mai visto amministratori abbandonare rifiuti in giro» . Purtroppo, la zona non è l’unica ad essere interessata dalla presenza di discariche abusive, ma in tanti continuano a lasciare di tutto nelle campagne, a ridosso del parco Is Muras. « I rifiuti abbandonati costituiscono poi un costo elevato di smaltimento – continua il sindaco – oltre a creare un danno ambientale rilevante, Cercheremo di installare telecamere per punire i responsabili».

