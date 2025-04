Ripulita l’area delle terme e del santuario 

Via l’erba alta che danneggia il decoro. In occasione delle festività di Pasqua, l’area termale di Sardara e il piazzale che circonda il santuario diocesano di Santa Mariaquas si sono rifatti il look, potranno così accogliere in sicurezza i turisti e i pellegrini dell’anno giubilare. I lavori di pulizia e taglio dell’erba sono stati effettuati da una squadra di operai della Provincia del Medio Campidano, grazie alla disponibilità dell’amministratore, Roberto Cadeddu. «Ho chiesto aiuto - ricorda il sindaco Giorgio Zucca - alla rinata Provincia per un intervento urgente di messa in sicurezza di alberi di alto fusto con i rami sporgenti sulla Provinciale. Oltre al rischio di caduta sull’asfalto, a ridosso delle curve impedivano la visibilità agli automobilisti. Una volta sul posto, è stata tagliata anche l’erba alta ai confini con la carreggiata». Un’operazione necessaria, considerato che soprattutto a Pasquetta, il parco, l’anfiteatro e la passeggiata in legno sul canale Birocchi vengono presi d’assalto non solo dai sardaresi, ma da quanti amano trascorre la giornata all’aria aperta. «In particolare – ricorda Zucca – il parco attrezzato con tavoli e sedili in pietra. Non si può ignorare la responsabilità di quanto l’erba alta danneggi il decoro pubblico e, talvolta, la sicurezza stradale». ( s. r. )

