Ripulita l’area della vecchia  ferrovia 

Il tracciato della vecchia ferrovia, spostata dalla parte opposta del paese nel 2007, è ormai stato ripulito dalle erbacce e dalla vegetazione che rischiava di causare pericolosi incendi. Non sono mancate però le polemiche per il ritardo nell’operazione di pulizia che è arrivato ad estate inoltrata, ma per il sindaco Carlo Tomasi l’amministrazione ha dovuto far fronte a diverse priorità nella pulizia delle aree del paese: «Abbiamo messo in sicurezza il vecchio tracciato ferroviario e abbiamo pulito tantissime aree del paese. La pubblica amministrazione ha i suoi tempi di risposta ma in ogni caso i risultati arrivano. Vogliamo rilanciare l’area, a breve il caseggiato ristrutturato, che era in uno stato di totale abbandono, ospiterà la sede dell’Unione dei Comuni».

Il Comune dal 2017 ha ottenuto dalle ferrovie in comodato d’uso gratuito per 15 anni l’ex stazione e il vecchio tracciato ferroviario, ma bisognerà vedere che cosa succederà nel 2032. (g. pit.)

