Ripulita  la vecchia stazione 

I volontari di Legambiente, insieme a oltre cento scolari della scuola primaria, hanno ripulito l’area della vecchia stazione. «Gli incivili - racconta Ruggero Ruggeri - hanno conferito persino olio motore. Abbiamo raccolto un consistente quantitativo di rifiuti, tra i quali pneumatici e materiale in plastica. L’area davanti all’edificio storico dell’800 era stata trasformata in una discarica. Abbiamo caricato tutti i rifiuti e li abbiamo portati all’ecocentro comunale».

Gesti incivili che fanno infuriare i residenti. «Chi ha abbandonato qua i rifiuti - dice Renato Mereu, proprietario di un fondo accanto alla stazione del treno minerario dismessa - adirittura avrebbe potuto contattare la Tecnkoservice per farseli ritirare direttamente da casa. Questo luogo è importante per la memoria del paese va conservato, valorizzato e non sommerso dai rifiuti».

