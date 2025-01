Ripulita la spiaggia dopo le mareggiate 

Una gran quantità di fogliame, bottiglie di plastica e qualche altro oggetto che il mare ha spinto verso la spiaggia. Una bonifica fuori stagione promossa da un cittadino virtuoso dopo le mareggiate dello scorso fine settimana. Geppino Balzano si è armato di semplici attrezzi e qualche sacchetto per ripulire la spiaggia di Porto Frailis, uno degli angoli più suggestivi dei 17 chilometri di litorale di Tortolì. «Un’iniziativa spontanea - dice Balzano, uno dei componenti del Gruppo Water Arbatax che ha organizzato il cimento invernale della befana - che tutti potrebbero seguire. Sarebbe cosa buona e giusta dedicare qualche ora al nostro mare per renderlo sempre pulito. Ciascuno di noi, nelle proprie possibilità, può dare un contributo importante: ne beneficeremmo tutti». Balzano ha accatastato alcuni sacchi alla base del muraglione lungo la spiaggia. «Niente alghe», tiene a precisare l’attivista. A Porto Frailis la mareggiata di una settimana fa non ha rilasciato posidonia, al contrario di ciò che è avvenuto tra Orrì e Foxi Lioni. Sugli arenili si è posato un tappeto di alghe che ora sono sotto la sorveglianza dell’assessorato comunale all’Ambiente. La pianta non può essere rimossa, come ha ribadito il comandante della Guardia costiera, Mattia Caniglia, e occorre attendere un’altra mareggiata. (ro. se.)

