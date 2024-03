Ripulita la madonnina al Belvedere 

Dopo numerose segnalazioni la Madonnina del belvedere Badore Sini affacciata su viale Ciusa è stata ripulita. La Diocesi di Nuoro, guidata dal vescovo Antonello Mura, si è presa carico in tempi lampo della pulizia, facendola tornare al suo candido splendore. Posizionata intorno alla fine degli anni Cinquanta e fortemente voluta dai fedeli, da don Gonario Cabiddu e da monsignor Giuseppe Melas, è uno dei simboli della città e delle sue strade.

Il 22 febbraio del 1959 la città si fermò per radunarsi davanti alla Madonnina, il telo che la ricopriva venne sfilato per benedirla alla presenza dei parroci, del vescovo, del sindaco Pietro Mastino. C'erano consiglieri regionali, il senatore Salvatore Mannironi, il Prefetto, le forze dell'ordine e tutti gli automobilisti della città che le diedero il nome di Madonna della strada. Persino gli studenti, a centinaia, quella sera di febbraio fecero una fiaccolata dalla chiesa delle Grazie, passando per il Corso, sino ai suoi piedi, lasciandole poi un omaggio floreale.

Un legame che è sempre esistito tra i nuoresi che, credenti o no, hanno deciso di riporre in lei almeno una volta un fiore, una preghiera o una speranza. Oggi, ripulita dalla sporcizia che le oscurava il dolce viso, può riaccogliere i viaggiatori verso il cuore della città.

