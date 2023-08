È bastata una mattinata per ripulire dalle scritte il frontone della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, deturpato lunedì sera da alcuni writers che hanno agito davanti alla gente in piazza. Un’azione che ha suscitato rabbia e indignazione tra i cittadini. A Bologna il portale in legno della Basilica di Santo Stefano è stato danneggiato da un uomo, che martedì lo ha sfregiato con un punteruolo.