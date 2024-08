Ripulita la discarica nel canale Is Cungiaus, subito altri rifiuti 

«Il Comune raccoglie, l’incivile butta». L’assessore all’Ambiente, Walter Caredda, punta il dito contro chi continua a utilizzare il canale Is Cungiaus come una discarica. Quartucciu ormai da tempo fronteggiare un grave problema di inciviltà ambientale. Nei giorni scorsi, una decina di sacchi di rifiuti abbandonati sono stati rimossi dall’argine grazie all'intervento dei vigili urbani e dell'igiene urbana. Tuttavia, con grande rammarico, il giorno successivo nello stesso punto sono comparsi nuovi sacchi blu.

«Le ispezioni eseguite dai vigili e dal personale dell’assessorato non hanno permesso di trovare alcun indizio utile per risalire ai responsabili. L’episodio sottolinea una crisi di civiltà che non solo danneggia l’ambiente, ma grava anche sulle risorse pubbliche impiegate nella pulizia e nella gestione dei rifiuti», afferma Caredda. La criticità è aggravata dalla mancanza di telecamere di sorveglianza, strumento essenziale per dissuadere e identificare i trasgressori.

«È fondamentale che la comunità collabori per preservare la bellezza e la salubrità del proprio ambiente, evitando di trasformare le strade in discariche abusive, che collabori a tenere pulito il territorio e denunci se vede chi abbandona i rifiuti».

