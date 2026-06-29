Ripulita la croce di Don Vinante 

L’eredità pastorale di don Pietro Vinante è stata riportata al suo antico splendore. La croce metallica che svetta a Punta La Marmora, leggermente spostata sulla cresta verso sud, è stata a lungo vandalizzata da escursionisti e visitatori che l’hanno adoperata per propagandare le più svariate contestazioni, imbrattandola con incomprensibili arabeschi. Tanti di quelli che sono arrivati fin lassù hanno suggellato la camminata scrivendoci sopra nomi e cognomi.

Un oltraggio alla sacralità, secondo i componenti de Su Scusorgiu, l’associazione culturale di Villanova Strisaili che sono saliti sulla cima armati di attrezzi vari e, dopo una giornata di fatica, sono riusciti a ripulire la croce, eretta a memoria dei caduti dell’Isola sui fronti di guerra.

L’iniziativa

«I volontari che hanno faticato a lungo per fissare quella Croce sulla vetta dell’Isola saliranno anche a pulirla, ma questo vuole essere un accorato appello per il dovuto rispetto di quel simbolo di fede e di sacra memoria». Era stato uno degli ultimi desideri di don Vinante, il sacerdote scomparso ad aprile 2012, all’età di 90 anni, quando era parroco di Elini. Qui era arrivato proprio da Villanova Strisaili dov’era stato guida spirituale dal 1960 al 1984.

Nei giorni scorsi, la bonifica della croce, issata il 23 marzo 1998 (i militari l’avevano portata dalla statale di Villagrande, dove era arrivata a bordo di un camion, alla sella vicino la punta) su proposta di don Vinante, ha coinvolto un nutrito gruppo di volontari de Su Scusorgiu.

Ripulito

Si sono rimboccati le maniche e, animati dalla volontà di salvaguardare la croce divenuta icona di Punta La Marmora, hanno ripulito il manufatto imbrattato dagli incivili. «Quella croce era uno degli ultimi desideri di don Pietro Vinante, il grande sacerdote che compì un vero e proprio miracolo, per un trentennio, prima di riuscire a issare, sulla cima più alta dell’Isola, una croce simbolo della vittoria di Cristo sul peccato. Don Vinante sosteneva che la croce ricorda il sacrificio cruento di tante vite stroncate nel fiore della giovinezza. Le sue braccia distese nell’infinito del cielo sembra invochino pace e concordia alla terra dei padri. Sono questi i sentimenti che quella croce dovrebbe suscitare nell’anima di chi raggiunge la cima più alta dell’Isola. È triste, invece, vedere che la sacralità di quel simbolo non è rispettata».

Il prossimo 9 agosto, in cima al Gennargentu, verrà celebrata una messa. La cerimonia sarà animata anche dal Coro storico Genzianella di Tesero, il paese del Trentino Alto Adige di cui era originario don Vinante, curato di periferia conosciuto in tutta l’Isola. I soci de Su Scusorgiu rivendicano con orgoglio l’operazione di bonifica di una delle icone più celebri dell’Isola: «Sarà bellissimo poter ammirare la grande croce nel suo splendore ma, soprattutto, siamo felicissimi di aver adempiuto al desiderio di don Pietro Vinante».

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