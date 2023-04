Ripulire Teccu dalla plastica, sabato la raccolta 

Bari Sardo sarà tra gli oltre trecento comuni in tutta Italia che sabato 22 aprile ospiteranno l'iniziativa ambientalista a carattere nazionale in occasione della Giornata della terra, organizzata dall'associazione Onlus Plastic Free.

«Si tratta di una giornata ecologica che prevede la pulizia del bordo strada nella zona di Teccu, a partire dalla ex base dell'Aeronautica Militare di Punta Su Mastixi – spiega la vice sindaco e assessora con delega all'ambiente Fabiana Casu. – Da diversi anni sosteniamo e incoraggiamo iniziative di questo tipo, abbiamo quindi colto con favore da subito l'invito di questa associazione».

Per chi volesse partecipare all'importante appuntamento che si terrà questo sabato a partire dalle 9 nei pressi della ex base, in località Punta Su Mastixi, può aderire attraverso il sito internet Plastic free nella sezione dedicata all'iniziativa di Bari Sardo. Chi vorrà potrà comunque iscriversi nella mattinata presentandosi al punto di incontro.

«Siamo tutti invitati a partecipare e dare il nostro contributo», è l'invito dell’amministrazione comunale.