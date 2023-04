«Ripuliamo il mondo dalla plastica» 

Domani coloro che hanno voglia di vedere il mondo più pulito sono invitati a partecipare alla giornata di pulizia ambientale organizzata dall'Associazione Plastic Free Odv. Si parte da via Bronte alle 9.45 armati di guanti robusti o della pinza raccogli rifiuti e di tanta buona volontà. Si celebra la Giornata della Terra, quale migliore occasione per unire le forze in favore dell'ambiente?

Fino a domenica saranno 334 gli appuntamenti di questo genere in tutta Italia, 17 in Sardegna, un record nell'Isola: l'anno scorso ne erano stati organizzati 13. L'obiettivo non è solo ripulire il territorio ma anche sensibilizzare le persone: «In Sardegna sentiamo fortemente – ha affermato Thomas Santoro, referente dell'associazione per la Sardegna - il bisogno di creare maggior consapevolezza del problema dell'inquinamento da plastica e degli abbandoni illeciti. Intendiamo promuovere altre attività insieme ai Comuni: per sensibilizzare cittadini di tutte le età e cercare di intervenire anche in aree degradate o abbandonate da anni, premiando i Comuni che si attivano concretamente per l’ambiente».

L’adesione è gratuita, ma è necessario iscriversi a questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4046/22-apr-elmas, per info chiamare il 3463505012. (c. m.)

