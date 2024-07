Riprodotti gli antichi gioielli di Tharros 

Domani alle 21.30 in sa “ Pratza e sa festa” a Cabras si parla di “Tradizione orafa in Sardegna, da Tharros a oggi”.

L’archeologa Ilaria Orri tratterà la parte scientifica e storica mentre il maestro orafo Pierluigi Rocca illustrerà le antiche tecniche orafe e mostrerà le riproduzioni dei gioielli tharrensi realizzati nel laboratorio orafo di Giovanni Rocca in via Figoli a Oristano.

Pierluigi Rocca mostrerà una serie di preziose riproduzioni e rivisitazioni, realizzate a partire dagli anni 2000, di antichi gioielli rinvenuti a Tharros.

«Le opere – racconta - sono state eseguite interamente a mano sperimentando le antiche tecniche e utilizzando gli stessi materiali (paste vitree, corniola, diaspro verde, sardonice, lapislazzuli, osso, steatite) e le stesse leghe (elettro, oro 22kt, argento, bronzo). Si tratta di bracciali per bicipite, collane con protome femminile, fibule, anelli sigilli, orecchini a croce ansata, a bauletto e ad anfora. Oltre a ciondoli a falce lunare, in diaspro verde con occhio di Horus, scarabei, amuleti vari e collane con teste barbute».

Il ricco e prezioso tesoro si arricchisce anche di un’anfora in pasta di vetro con tripode e diverse monete in bronzo e in argento. ( a. m. )

