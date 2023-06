Ripristino della viabilità rurale dopo i danni del nubifragio 

Proseguono i lavori dell’amministrazione comunale di Fluminimaggiore, per il ripristino della viabilità rurale nelle campagne colpite dal nubifragio dello scorso 14 giugno.

Dopo l’intervento nelle strade di Su Delegau, Billittu e sulle altre strade sterrate principali del Fluminese, danneggiate dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, si sta proseguendo sulle altre vie che danno l’accesso alle aziende agricole del territorio. «Premetto che su molte strade dobbiamo intervenire nuovamente – precisa Nando Pellegrini, assessore comunale all’Agricoltura e ambiente – su altre, invece, proseguiamo normalmente con i lavori, sempre col fine di ritornare a una situazione di normalità, come nei giorni prima dell’alluvione». Per affrontare il costo dei lavori l’amministrazione comunale sta usando i fondi del proprio bilancio comunale. «Ci auguriamo che la Regione – prosegue l’assessore – poi ci aiuti per le spese che stiamo sostenendo, dovute all’esecuzione di questo intervento nelle strade rurali». Intanto sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso di apertura del servizio offerto da Laore, per la segnalazione on line dei danni causati da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche. Sul sito è disponibile anche la modulistica per la presentazione delle segnalazioni. «Per qualsiasi problema – conclude Pellegrini - saremo affianco degli operatori del settore agricolo e zootecnico, basta contattarci».

