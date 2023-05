«Ripristini stradali, tolleranza zero» 

Chi rompe (le strade) le ripara subito. E se non lo fa, paga. L’amministrazione municipale di Carbonia è pronta a varare la tolleranza zero nei confronti anche di altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, che compiono manomissioni del manto stradale salvo poi non ripristinare a dovere l’asfalto. Anche perché intanto c’è chi, vittima di incidenti, chiede i danni al Comune.

L’incidente

Nella seduta del Consiglio prevista fra una settimana approderà infatti un nuovo regolamento sulla manomissione e il ripristino del suolo pubblico, frutto dell’ufficio Manutenzioni (in parte anche la precedente Giunta se ne occupò). Disciplina una materia che, osservando le condizioni di alcune strade sottoposte a interventi di fibra ottica, reti idriche o elettriche, sembra lasciata all’anarchia. Alcune strade non sono state ripristinare a dovere dopo i lavori autorizzati e a rimetterci non sono solo le vetture: «Di recente – rivela Luca Arru, consigliere comunale di maggioranza – un ragazzino che guidava uno scooter è caduto dopo aver perso il controllo del mezzo in una strada che dopo i lavori non era stata ripristinata a dovere: questo regolamento è doveroso e lo sarà ancora di più applicarlo con rigore». L’incidente è avvenuto in via Costituente. Il ragazzino ha riportato giusto qualche contusione, ma la famiglia ha deciso di chiedere i danni al Comune: «Quanto è accaduto – accusa Dario Salis, residente in via Mazzini, dove alcuni tratti sono a loro volta ancora segnati dai tagli stradali non sistemati a dovere – è emblematico di certo lassismo con cui alcuni enti sono intervenuti per lavori di cui nessuno contesta l’importanza, ma anche del Comune che non si è imposto a dovere». Solo dopo le proteste di un mese e mezzo fa sono state sistemati alcuni solchi in snodi principali: buche che per mesi erano state semplicemente “nascoste” con lastre in acciaio.

Le garanzie

Il regolamento, fra i vari aspetti, prevede il pagamento di fideiussioni il cui svincolo non può avvenire prime di tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori. In caso di imperfezioni rilevate dall’ufficio Tecnico, chi avrà manomesso la strada avrà dieci giorni per sistemarla. Altrimenti lo farà il Comune ma con i soldi della fideiussione. «Importante – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu – anche il reportage fotografico che attesta il prima e il dopo: stiamo iniziando con grande dispendio di risorse economiche a sistemare tante vie che erano disastrate in centro e in periferia, non possiamo tollerare che a lasciare le strade in condizioni critiche siano addirittura gestori di servizi pubblici».