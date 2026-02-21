VaiOnline
San Gavino.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Ripristini stradali: interrogazione in Consiglio 

Da mesi a San Gavino sono in corso lavori per la posa della fibra ottica con conseguenti disagi per la circolazione, ma anche per il manto stradale che spesso non viene risistemato a dovere. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Orrù (primo firmatario), Bebo Casu, Silvia Mamusa, Angela Canargiu, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu e al sindaco Stefano Altea.

«Da mesi – rimarcano i sei esponenti dell’opposizione – sono in corso i lavori per il passaggio della fibra ottica, utili al miglioramento delle reti e, oltre a questi tagli, all’occorrenza vengono eseguiti anche lavori per altri enti necessari sempre al miglioramento dei servizi ai cittadini. Questi lavori sono stati autorizzati, previa presentazione di polizze assicurative e per questo chiediamo al sindaco come intenda intervenire per far si che i lavori di ripristino dei tagli stradali eseguiti per il passaggio di sottoservizi vengano fatti nel più breve tempo possibile e a regola d’arte». I sei consiglieri evidenziano che in molti casi i ripristini sono fatti in modo approssimativo con i conseguenti disagi creati agli automobilisti e ai pedoni e anche il rischio per la loro sicurezza e incolumità. ( g. pit. )

