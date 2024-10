«Ripristini spesso non tempestivi,  così troppi disagi» 

La disperazione dei cagliaritani, angosciati dalle continue sospensioni del servizio idrico rese necessarie per riparare condotte che esplodono quasi ogni giorno, l’ha raccolta Matteo Massa che ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale. «Sono numerose e frequenti le segnalazioni e spesso gli interventi di riparazione non sono né tempestivi né risolutivi», dice Massa. Risultato. «Questi disservizi comportano episodi di allagamenti stradali», come ancora ieri in via Jenner, «e mancanza continuativa dell’acqua in diverse abitazioni», aggiunge. «La sostituzione e non più solo la riparazione di alcune condotte ritengo sia diventata un’esigenza», risponde il sindaco Massimo Zedda, che annuncia che a breve incontrerà i nuovi vertici di Abbanoa.

Intanto la società che gestisce il servizio idrico, che a a Cagliari governa 380 km di condotte che sparano quasi 900 litri d’acqua al secondo, fa sapere che nell’ultimo anno ha «garantito circa 750 interventi di manutenzione che vanno dalla riparazione di una perdita idrica, all’efficientamento di impianti o la sostituzione integrale di tratti di condotte». Per il futuro, «già appaltati i lavori per la condotta primaria tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu e quelli di sostituzione integrale di circa 1,2 km di reti idriche in alcune vie di Villanova». ( ma. mad. )

