Ripristini mancati, Zucca furioso 

Asfalto sventrato e ripristini eseguiti male o mai completati. Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, è su tutte le furie e chiede i danni alla ditta che ha eseguito la posa della fibra ottica. Non solo, perché oltre ai tagli rimasti aperti, i cittadini hanno dovuto fare i conti con i disagi per i blackout causati dai cavi dell’energia elettrica tagliati per errore e le perdite idriche provocate dalla rottura (anche questa involontaria) dei tubi dell’acqua. Oltre al danno, però, si teme la beffa, perché le pessime condizioni delle strade nel centro storico potrebbero mettere a rischio i tanti riconoscimenti (e le risorse) che la cittadina termale e turistica ha conquistato negli anni.

La lettera

«Per più di un anno abbiamo subito i disagi per la presenza dei mezzi parcheggiati ovunque e per i quali non abbiamo mai chiesto alcun pagamento – dice Zucca –, per non parlare delle grosse quantità di materiale che in alcuni casi hanno provocato problemi di sicurezza, come quando un incendio era divampato nel cantiere. Adesso basta». Il sindaco dunque, ha preso carta e penna e messo nero su bianco i punti centrali della questione. «Con la presente, si intima alla vostra società Sirti spa di completare i lavori di posa della fibra ottica nel territorio di Sardara entro il 31 marzo 2025. Il mancato rispetto del termine indicato comporterà l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell’ente. Il 12 febbraio è stato eseguito un sopralluogo e riscontrati i seguenti danni causati dalle operazioni di scavo e dalle manovre dei mezzi: interruzione dell’illuminazione pubblica in via Veneto, piazzetta del Donatore e via Campania a causa del danneggiamento dei cavi elettrici; danneggiamento di una panchina all’angolo tra via Oristano e via Tevere; rimozione del selciato nel vico Oristano, sostituito impropriamente con terriccio, senza ripristino delle condizioni originali compromettendo l’estetica e la funzionalità della pavimentazione. Tali danni hanno comportato disagi per i cittadini e il decoro urbano. Inoltre, si fa presente che il Comune si riserva di chiedere ulteriori risarcimenti qualora tali problematiche dovessero influire negativamente sui mancati finanziamenti legati al riconoscimento delle classificazioni Bandiera arancione, Borghi autentici e Certificazione Herity».

In paese

Ora nel Municipio si attende una risposta con la speranza che i disagi finiscano in fretta.

