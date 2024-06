Ripristini mai eseguiti, la strada è a pezzi 

Strada distrutta e segnaletica inesistente. Sono le condizioni di via Cavour nell’ultimo tratto verso via Marconi, dove sono diventati ormai solchi profondi quelli lasciati anni fa da lavori alla fibra ottica che non sono mai stati ripristinati.

La situazione è peggiorata fino a diventare quella attuale con gravi rischi sia per gli automobilisti che per i pedoni che potrebbero inciampare nelle voragini. Ed è invisibile anche la segnaletica a cominciare dal segnale di stop che non si vede quasi più. Tra l’altro l’incrocio è molto trafficato perché da via Cavour ci si immette in via Marconi.In città sono diverse le strade che devono fare i conti con lavori effettuati negli anni scorsi da ditte esterne che hanno lasciato tutto senza provvedere a riparare i segni degli scavi. Basti pensare a piazza Marcora in uscita da via Turati dove ormai da un lato all’altro della strada c’è un cratere ricordo di vecchi lavori alla rete del gas.

