VaiOnline
Selargius.
21 novembre 2025 alle 01:16

Ripristini, il sindaco mette in mora l’Enel 

Alcune strade aspettano gli interventi da 9 anni: «Provvedete in 15 giorni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rattoppi che trasformano le strade in vere e proprie trincee, in alcuni casi segnalati periodicamente da transenne. Una tendenza ormai consolidata a Selargius, ma non solo: prima gli scavi e i lavori, poi la colata di cemento che però non garantisce decoro e sicurezza nelle strade.

La denuncia

«Siamo stufi», sbotta il sindaco Gigi Concu che annuncia l’ultimatum dato a Enel: entro quindici giorni devono completare i ripristini rimasti a metà, altrimenti scatterà la sanzione di 800 euro. Solleciti più soft ad Abbanoa, ma in questo caso si tratta di piccoli tratti da sistemare dopo che la società idrica è intervenuta per riparare perdite e guasti nella rete.Il sollecito è stato inviato ai vertici di Enel di recente. Nel documento, viene sottolineato come «da diverse segnalazioni pervenute e da alcuni sopralluoghi eseguiti è stato accertato che molti vostri ripristini non sono ancora stati ultimati col rifacimento della pavimentazione in bitume e in piastrelle, nonché della segnaletica orizzontale». Poi l’elenco delle strade dove viene richiesto un intervento urgente, e in alcune i lavori fatti dalla società elettrica risalgono al 2016, come nel caso di via Verdi, via Fior di Loto e via delle Ginestre. In via Savio l’autorizzazione è stata rilasciata nel 2018, due anni dopo in via Satta, in via Gallus il ripristino invece risulta da completare nel marciapiede dal 2021. Ma la lista è lunga: coinvolte le vie Manin, Zara, Custoza, via della Libertà, via Leonardo Da Vinci, via Montanaru, via Trieste, via Torino. Sino ai lavori più recenti in via Curtatone, via Sella e via Sant’Ignazio.

L’ultimatum

Tempo 15 giorni, poi la società sarà sanzionata. «Pretendiamo rispetto per la città», aggiunge il sindaco. «Nel caso di Enel parliamo di alcuni lavori fatti nel 2016 e ancora oggi, a distanza di quasi 10 anni, non sono stati ancora completati i ripristini. E questo sta diventando un problema serio che va risolto, anche perché», sottolinea Concu, «come amministrazione investiamo ogni anno molte risorse per asfalti e manutenzioni nelle strade, sforzi che poi vengono vanificati da queste situazioni».

L’obiettivo è mettere ordine, sulla scia dell’ultimatum dato di recente - sempre dal Comune - ai privati che non potano siepi e alberi e invadono marciapiedi e strade. La Polizia locale, guidata dal comandante Marco Cantori, si sta occupando delle verifiche a tappeto. «Ci auguriamo che i ripristini vengano completati nei tempi richiesti, altrimenti stiamo pensando di intervenire noi come Comune per poi addebitare i costi a Enel, oltre ovviamente alla multa», avverte il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 