Ripristini, il sindaco mette in mora l’Enel 

Rattoppi che trasformano le strade in vere e proprie trincee, in alcuni casi segnalati periodicamente da transenne. Una tendenza ormai consolidata a Selargius, ma non solo: prima gli scavi e i lavori, poi la colata di cemento che però non garantisce decoro e sicurezza nelle strade.

La denuncia

«Siamo stufi», sbotta il sindaco Gigi Concu che annuncia l’ultimatum dato a Enel: entro quindici giorni devono completare i ripristini rimasti a metà, altrimenti scatterà la sanzione di 800 euro. Solleciti più soft ad Abbanoa, ma in questo caso si tratta di piccoli tratti da sistemare dopo che la società idrica è intervenuta per riparare perdite e guasti nella rete.Il sollecito è stato inviato ai vertici di Enel di recente. Nel documento, viene sottolineato come «da diverse segnalazioni pervenute e da alcuni sopralluoghi eseguiti è stato accertato che molti vostri ripristini non sono ancora stati ultimati col rifacimento della pavimentazione in bitume e in piastrelle, nonché della segnaletica orizzontale». Poi l’elenco delle strade dove viene richiesto un intervento urgente, e in alcune i lavori fatti dalla società elettrica risalgono al 2016, come nel caso di via Verdi, via Fior di Loto e via delle Ginestre. In via Savio l’autorizzazione è stata rilasciata nel 2018, due anni dopo in via Satta, in via Gallus il ripristino invece risulta da completare nel marciapiede dal 2021. Ma la lista è lunga: coinvolte le vie Manin, Zara, Custoza, via della Libertà, via Leonardo Da Vinci, via Montanaru, via Trieste, via Torino. Sino ai lavori più recenti in via Curtatone, via Sella e via Sant’Ignazio.

L’ultimatum

Tempo 15 giorni, poi la società sarà sanzionata. «Pretendiamo rispetto per la città», aggiunge il sindaco. «Nel caso di Enel parliamo di alcuni lavori fatti nel 2016 e ancora oggi, a distanza di quasi 10 anni, non sono stati ancora completati i ripristini. E questo sta diventando un problema serio che va risolto, anche perché», sottolinea Concu, «come amministrazione investiamo ogni anno molte risorse per asfalti e manutenzioni nelle strade, sforzi che poi vengono vanificati da queste situazioni».

L’obiettivo è mettere ordine, sulla scia dell’ultimatum dato di recente - sempre dal Comune - ai privati che non potano siepi e alberi e invadono marciapiedi e strade. La Polizia locale, guidata dal comandante Marco Cantori, si sta occupando delle verifiche a tappeto. «Ci auguriamo che i ripristini vengano completati nei tempi richiesti, altrimenti stiamo pensando di intervenire noi come Comune per poi addebitare i costi a Enel, oltre ovviamente alla multa», avverte il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA