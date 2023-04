Ripristini eseguiti male, voragine pericolosa in piazza Marcora 

Le segnalazioni si susseguono ormai da mesi ma tutto è rimasto uguale. Uscire da piazza Marcora, passaggio obbligato per le tante persone che si devono recare agli ambulatori Asl di via Turati, è diventato un incubo.

Da parte a parte della strada c’è un taglio profondo, ricordo di alcuni scavi che erano stati effettuati da ditte esterne ormai anni fa. Con il tempo il fosso è diventato sempre più profondo e adesso uscire dall’incrocio senza danneggiare l’auto, è quasi impossibile.

Tanto più che nella zona regna sovrana la sosta selvaggia per cui le auto parcheggiate nel tratto dove il buco è meno profondo, impediscono di schivare l’ostacolo. Purtroppo non è la prima volta che succede. In diverse zone della città, ai lavori stradali non hanno fatto seguito i ripristini e allora ecco buche e dossi anche in via Cavour all’incrocio con via Marconi e lungo la stessa via Cavour.Per questo adesso i controlli sono più rigorosi. Ogni volta che una ditta esterna effettua gli interventi di scavo a questi dovranno sempre seguire i lavori di sistemazione dell’asfalto, senza aspettare che trascorrano mesi, in modo da ristabilire subito la sicurezza stradale per automobilisti e pedoni.

