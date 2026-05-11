Ripristini dopo gli scavi, definito il cronoprogramma 

Dopo mesi di disagi è stato definito il cronoprogramma degli interventi di ripristino dell’asfalto dopo i lavori dell’Enel e della posa della fibra ottica. Le imprese, nell’effettuare gli interventi, dovranno inoltre seguire delle regole precise in base al regolamento edilizio comunale. Prima di tutto non si potranno effettuare tagli di soli 15 centimetri, saranno accettati quelli di un metro e mezzo solo laddove l’asfalto è vecchio. Per le strade asfaltate da meno di tre anni, è previsto un intervento a tutta sezione sino alla mezzeria per quelle con doppia carreggiata, da un marciapiede all’altro per quelle con una sola corsia. I ripristini della fibra ottica, in capo a Sirti, sono in corso in via Fiume, in via Polonia e in alcune strade limitrofe. E anche Enel dovrebbe cominciare a breve.

Si definisce così la questione degli interventi dopo la messa in opera dei sottoservizi, che aveva creato qualche disagio per la sicurezza dei cittadini, oltre che per il decoro urbano. Il programma dei ripristini andrà avanti tenendo conto anche dei cantieri per il quinto lotto di asfalti in corso da parte del Comune. Sono tante le strade dove c’è bisogno di un restyling. Tra queste via Turati: qui, oltre ai tagli nell’asfalto, c’è anche una cabina dell’Enel ancora circondata dalle reti arancioni di cantiere, tra degrado e macerie con i cartelli della segnaletica di cantiere gettati nell’aiuola.

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