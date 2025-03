Ripristini dell’asfalto: la mappa dei cantieri 

Al via a Serrenti i ripristini del manto stradale in seguito alla posa della fibra ottica. «Gli operai sono già a lavoro in numerose vie – riferisce il sindaco Pantaleo Talloru –. I ripristini copriranno segmenti di circa un metro di larghezza e avranno un impatto notevole perché consentiranno in futuro di riasfaltare meglio e in maniera definitiva». I costi sono coperti dai fondi del Pnrr a cui si aggiungono 100mila euro dai fondi comunali destinati alla ripavimentazione delle strade. Interessate le vie Serra Pulixi, Funtana sa bia, Olbia, Donizzetti, Mascagni e Nazionale. ( is. ma. )

