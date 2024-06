Ripristinato il distributore dell’acqua 

Ripristinato il distributore di acqua situato in via Sant’Efisio. Il servizio non è stato garantito per diversi mesi a causa di alcuni guasti che avevano impedito la fruizione dell’acqua. Viste anche le proteste da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale ha sostituito il vecchio distributore, ormai obsoleto, con uno completamente nuovo.

Il distributore di Acquamea fornisce acqua naturale o frizzante depurata a tutti coloro che intendono utilizzare sempre meno la plastica per il bene del pianeta. Tramite una tessera richiesta in Comune si può prelevare l’acqua al costo di cinque centesimi a litro.

«L’amministrazione tiene a questo servizio che consente alle famiglie di risparmiare, evitando l’immissione nell’ambiente delle bottiglie di plastica – dice il sindaco di Pula Walter Cabasino – Il precedente macchinario era ormai guasto e i costi della manutenzione superavano quelli del guadagno. Abbiamo intenzione di piazzare un altro distributore anche nella località di Su Rondò». (f. c.)

