Ripristinati i parcheggi di via Genova 

Sono stati ripristinati i parcheggi della via Genova a Iglesias: vittoria per numerosi cittadini che avevano firmato una petizione con la quale si richiedeva il ripristino dell'importante parcheggio.

La protesta

Tempo addietro era stato ripristinato il doppio senso di marcia nella via Genova, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Venezia e la Piazza Cavallera. I firmatari della petizione avevano sottolineato che i risultati raggiunti in seguito all'intervento non avevano ottenuto l'obiettivo auspicato, ovvero, decongestionare il traffico nella via Argentaria, poiché il volume del medesimo traffico era rimasto invariato. «Abbiamo sostenuto – spiega Giovanni Pisu, promotore della iniziativa – che sarebbe stato più utile per raggiungere quell'obiettivo, rendere lo stesso tratto di via Genova a senso unico verso la Piazza Cavallera, ripristinando il doppio senso nel tratto di via Venezia compreso tra le vie Argentaria e Genova». Il problema più sentito «era quello dei parcheggi cancellati – sostiene Pisu – sul lato dei dispari di via Genova, dove trovano dimora circa venticinque auto, al posto dei tredici spazi sul lato opposto».

Nella petizione pertanto, veniva richiesto un intervento finalizzato al ripristino dei parcheggi necessari ai residenti, tenendo presente che diversi spazi sono autorizzati al parcheggio per le persone con disabilità. Fra il civico numero uno e il numero tre sono presenti quarantotto famiglie, altre undici sul lato opposto, e quattro attività commerciali.

Il Comune

La richiesta è stata accolta dal primo cittadino e la situazione è migliorata, come commenta il promotore della iniziativa: «Ho incontrato personalmente il sindaco, Mauro Usai, e gli ho spiegato quali fossero i nostri disagi – ha aggiunto Pisu - mi ha assicurato che avrebbe fatto il possibile e così è stato, con grande soddisfazione di tutte le persone firmatarie della petizione».

Sul fronte amministrativo, il sindaco è soddisfatto del risultato raggiunto: «Abbiamo accolto con attenzione le richieste dei cittadini – ha dichiarato Mauro Usai -e siamo andati incontro alle loro esigenze senza creare disagi ad alcuno, con gli ultimi interventi abbiamo fatto anche il modo di non creare problemi legati alla viabilità. Siamo contenti che le persone firmatarie della petizione siano soddisfatte del risultato raggiunto».

