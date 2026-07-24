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Serdiana.
25 luglio 2026 alle 00:42

Ripristinata la linea elettrica, emergenza conclusa 

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Emergenza finita a Serdiana dopo i due giorni da incubo vissuti da famiglie e imprese a causa dei continui blackout del servizio elettrico. Le linee sono state ripristinate dalle squadre inviate da E-Distribuzione e la corrente è tornata regolarmente nelle case e nelle attività commerciali dopo quasi 30 ore consecutive di interruzione tra martedì e mercoledì.

«Sembra tutto a posto», conferma la sindaca Alessia Puddu, costretta negli ultimi giorni a un tour de force per cercare di tamponare l’emergenza, «stiamo andando avanti con le nostre cabine elettriche senza bisogno di un generatore mobile di energia. Le ultime quattro abitazioni sono state collegate in rete ieri pomeriggio. Ringrazio tutti quelli che hanno dato una mano per risolvere il problema». All’origine dei problemi, l’inadeguatezza della rete elettrica a sopportare il surplus di energia richiesto per fronteggiare le alte temperature. Per i disservizi, la sindaca ha presentato mercoledì scorso una denuncia ai carabinieri e inviato una diffida formale a E-Distribuzione per chiedere un intervento risolutivo attraverso il potenziamento delle linee. Aperto anche un fascicolo per la segnalazione dei danni da parte di famiglie e aziende.

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