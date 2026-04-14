Ripreso l’attentatore in fuga 

Poco più di due anni fa, una serie di incendi di auto aveva creato grande tensione a Gavoi. In questi giorni, una delle vittime, Efisio Ghisu, è entrato in possesso di un video che riprende il danneggiamento della sua auto e ha pubblicato la sequenza che documenta l’azione. Nel filmato si vede un individuo incappucciato mentre, in via De Gasperi, cosparge un’auto con un bidone di liquido infiammabile. Dopo essersi allontanato, torna indietro per appiccare il fuoco. L’intera scena, che dura quasi 5 minuti, è stata ripresa e condivisa ieri sui social dalla vittima.

«Un gesto molto apprezzato - ha sottolineato il sindaco Salvatore Lai - il compaesano ha fatto bene perché ha messo a disposizione di tutti un video che aiuta a capire quanto accaduto». Dopo aver dato fuoco al veicolo, si verifica un’esplosione e l’incappucciato fugge. In sottofondo le urla di chi si accorge del rogo. L’azione dura complessivamente circa cinque minuti. (

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