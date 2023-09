Ripresi i lavori sulla facciata del cimitero 

Sono ripresi nei giorni scorsi i lavori sulla facciata del cimitero monumentale in via Marconi. Gli operai sono tornati nel cantiere abbandonato ormai da mesi con gravi disagi per i frequentatori. Le transenne che delimitano l’area di cantiere, costringevano infatti le persone a sobbarcarsi un lungo giro sotto il sole cocente. Adesso, una volta che l’intervento sarà concluso, sarà liberato anche il passaggio.

I lavori che erano stati bloccati prima dell’estate, sarebbero dovuti in realtà ricominciare dopo pochi giorni. Invece poi le cose si erano complicate: durante l’intervento sulla facciata era stato constatato che le parti ammalorate erano molto più estese di quanto appariva esteriormente. Pertanto una volta concluso il primo intervento, si era reso necessario reperire nuove risorse per dare incarico a un architetto di progettare i lavori sul timpano. I lavori dovrebbero terminare in 40 giorni. Si prevede quindi la fine entro ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA