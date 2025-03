Ripresi gli sfalci nel parco dimenticato 

«Speriamo che questa sia la volta buona», commenta Umberto Oliviero, nella sua casa davanti al parco in via Marconi a Sestu, osservando i taglia erba in azione. Sono riprese le operazioni di pulizia e sfalcio del prato, ormai diventato una foresta. In quest’area dovrebbe nascere un parco, pagato dai proprietari del capannone lì accanto, in cambio del permesso per avervi costruito il centro commerciale. Ma tra lunghissime soste e riprese, i lavori vanno avanti da tre anni. «Ci chiediamo quale sia lo stato di attuazione di questo progetto», ha fatto notare la consigliera di minoranza del Pd Michela Mura in un’interrogazione. «Chiunque si lamenta di questa situazione ha ragione», la replica del vicesindaco Massimiliano Bullita; «purtroppo sono intervenute due norme, il decreto Covid e il decreto Ucraina, che hanno prorogato le scadenze al luglio 2026». Se per quella data i lavori non saranno ancora finiti, sarà il Comune a prendere in mano la situazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA