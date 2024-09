Ripresi gli scavi nella necropoli punica 

Inaugurato una nuova campagna di scavo nella necropoli punica di Villamar. «Scaviamo – spiega l’archeologa Elisa Pompianu, direttrice degli scavi – in un settore separato dalle aree già esplorate. L’obiettivo è approfondire se vi siano sovrapposizioni tra le tombe in questa zona, analizzando l'organizzazione spaziale dei sepolcri ma anche concentrandoci sullo sviluppo topografico complessivo della necropoli: un elemento cruciale per comprendere non solo l’estensione dell'insediamento ma anche la sua popolazione. Il numero di tombe può fornire indicazioni sulla densità abitativa del sito. Questo studio – aggiunge Pompianu – sarà ulteriormente supportato dalle analisi antropologiche in corso, che ci permetteranno di ricostruire meglio le caratteristiche della comunità».

La campagna appena avviata a Villamar è possibile grazie alla concessione del Ministero della Cultura, al Comune che finanzia il progetto e a una convenzione con l’Università di Sassari: vi partecipano studenti e studiosi dello stesso ateneo, ma anche di altri.

«La possibilità di scavare da tanti anni in questo contesto – evidenzia la direttrice – permette di avere tantissimi dati in merito a questa antica popolazione, difficilmente ottenibili con attività svolte attraverso scavi saltuari».

RIPRODUZIONE RISERVATA