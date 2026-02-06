Ripresi dalle telecamere i responsabili di una spaccata 

Giubbotti e cappuccio nero, agili nei movimenti si muovevano a piedi con passo deciso in via Sassari, in direzione dell’agenzia funebre FiorArte, una delle attività prese di mira dai ladri seriali, autori di otto spaccate con cinque furti messi a segno nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, nel centro urbano di Porto Torres. Le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno catturato le immagini di due giovani che alle 4 del mattino tentavano di forzare l’ingresso del portone blindato dell’agenzia. Dalle tasche dei giubbotti hanno estratto due cacciaviti, e con forza hanno cercato di aprire l’ingresso, ma dopo tre minuti si sono dovuti arrendere. L’azione dei ladri seriali è proseguita in via delle Vigne, dove sono stati portati a segno due colpi su tre.

Le immagini delle telecamere serviranno ad orientare le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Porto Torres sugli ultimi raid commessi ai danni di ristoranti e bar, fiorai, rosticcerie, negozi di abbigliamento e articoli da regalo, in particolare nel centro, una raffica di furti con spaccate che hanno fruttato poco, ma procurato danni alle attività. I due balordi avrebbero le ore contate. Al vaglio anche altre immagini di telecamere collocate lungo il percorso compiuto dai malviventi. Il sindaco Massimo Mulas assicura l’installazione di ulteriori 68 occhi elettronici all’avanguardia oltre ai 150 già posizionati.

