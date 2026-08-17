Ripresa degli allenamenti: individuale per Deiola e Mendy 

Alle 18.30 di ieri pomeriggio è cominciato ufficialmente l’avvicinamento a Parma-Cagliari, l’esordio in campionato (sabato ore 20.45), ma la ripresa degli allenamenti per i rossoblù – inevitabilmente – non è avvenuta al meglio con giocatori e staff tecnico comprensibilmente scossi per l’incidente che ha coinvolto Yael Trepy domenica. Al Crai Sport Center, in ogni caso, il gruppo ha cominciato la preparazione per la prima giornata di Serie A, già un vero e proprio scontro salvezza contro i gialloblù di Carlos Cuesta che – alla pari dei rossoblù – venerdì si sono qualificati in coppa (nel loro caso, 2-0 al Catania).

Le indicazioni

Hanno svolto un allenamento individuale Alessandro Deiola e Paul Mendy. Entrambi lavorano per smaltire un leggero affaticamento alla coscia, con l’attaccante che per questo motivo era stato sostituito venerdì all’intervallo. Dovranno essere rivalutati nel corso della settimana, ma ci sono possibilità che possano essere regolarmente a disposizione a Parma. Ovviamente, alla ripresa non era presente Sebastiano Esposito che ha ancora una decina di giorni di validità del certificato medico presentato la scorsa settimana.

Seduta in gruppo con i compagni per Yerry Mina, che prosegue la sua preparazione dopo aver saltato il ritiro per il supplemento di vacanze dopo aver giocato i Mondiali. C’è ottimismo per vedere il difensore colombiano in campo al Tardini, anche se è ancora presto per avere qualche certezza. Come lui, è alla ricerca della forma migliore pure uno degli ultimi arrivati: Kevin Carlos, l’attaccante spagnolo preso dal Nizza.

Il report

Il primo allenamento della settimana del Cagliari ha visto lavori su tecnica e possesso palla, a chiudere una serie di partitelle giocate su campo ridotto. Oggi, la squadra tornerà in campo di mattina. (r. sp.)

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