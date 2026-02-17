Ripresa da incubo e il Galatasaray travolge la Juve 

Galatasaray 5

Juventus 2

Galatasaray (4-2-3-1) : Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci (32’ st Singo), Jakobs (38’ st Elmali), Torreira, Sara, Yilmaz (32’ st Icardi), Akgun (25’ st Sané), Lang (38’ st Boey), Osimhen. Allenatore Buruk.

Juventus (4-3-3) : Di Gregorio, Kalulu, Bremer (34’ pt Gatti), Kelly, Cambiaso (1’ st Cabal), Koopmeiners, Locatelli, Thuram (36’ st Miretti), Conceicao (25' st Kostic), McKennie, Yildiz (36' st Openda). Allenatore Spalletti.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : pt 15’ Sara, 16’ e 32’ Koopmeiners; st 4’ e 30’ Lang, 15’ Sanchez, 41’ Boey.

Note : espulso Cabal; ammoniti Cambiaso, Bardakci, Spalletti.

Istanbul. Primo tempo da sogno, ripresa da incubo: la Juventus torna da Istanbul con le ossa rotte, il Galatasaray vince 5-2 nell’andata dei playoff e mette un piede negli ottavi di Champions. Rimontare tra una settimana sarebbe un’impresa. Eppure si era messa bene per i bianconeri, senza attaccanti (David infortunato) ma capace di ribaltare lo svantaggio (15’, Sara) con la doppietta di Koopmeiners. Nella ripresa i turchi la riprendono subito con Lang (ex Napoli) e passano con Sanchez. Poi l’espulsione di Cabal (due gialli in 20’ e responsabilità nel 2-2) e i giallorossi dilagano. Retropassaggio di Thuram, Kelly si fa rubare palla da Osimhen e Lang segna. La Juve non c’è più e a 4’ dalla fine arriva la cinquina di Boey. Al ritorno servirà un miracolo, ma prima allo Stadium c’è da affrontare il Como per non perdere terreno dal quarto posto.

