Riprendono le vaccinazioni, addio alle trasferte forzate 

A Carloforte sono riprese le vaccinazioni. Dopo circa cinque anni non sarà più necessario spostarsi dall’isola di San Pietro per effettuare le vaccinazioni. «Siamo molto contenti che finalmente i nostri concittadini – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – non debbano più trasferirsi a Carbonia per questo servizio essenziale».

L’interruzione iniziò durante il periodo del Covid, da allora per ricevere una vaccinazione i cittadini di Carloforte, neonati inclusi, hanno dovuto affrontare le trasferte in traghetto per raggiungere l’ambulatorio vaccinale a Carbonia. «Giovedì sono riprese le vaccinazioni a Carloforte – dice l’assessora alla Salute Pina Opisso – sono stati vaccinati una ventina di bambini da 0 a 24 mesi perché si dà la priorità ai neonati ma nella programmazione c’è la possibilità di vaccinare anche i più grandi. Come amministrazione abbiamo sollecitato più volte alla Asl la ripresa di questo servizio, ora è stata trovata l’organizzazione giusta per far ripartire le vaccinazioni sull’isola. Questa per noi è una bellissima notizia perché non sarà più necessario trasferirsi in traghetto per ricevere il vaccino, evitando molti disagi». ( a. pa. )

