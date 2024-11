Riprendono le “ronde” contro l’abbandono di rifiuti 

Dopo la partecipazione alla prima giornata del Mercatino degli hobbisti, artigianato e vintage in piazza IV Novembre, con il banchetto per la raccolta fondi per il recupero di Su Forti, continuano gli appuntamenti del Comitato di Margine Rosso per novembre. Proseguono le ronde nelle zone a più alto rischio di formazione di discariche, come quella attorno al Simbirizzi.

Il 21 invece si festeggia la Giornata nazionale dell’albero: è prevista una passeggiata ecologica in spiaggia con ingresso da via Ponente. Ci sarà da darsi da fare: negli arenili, dopo le recenti mareggiate, si è riversato di tutto a cominciare da foglie, canne e plastica. Nelle scorse settimane il mare aveva restituito anche una carcassa di cane e una di tartaruga, morta probabilmente dopo essere stata ferita da un’elica di un’imbarcazione.

Il 24, assieme al gruppo “Amici dei Fortini”, ci si recherà nell’area di Su Forti, San Luca e nella zona di Margine Rosso alta per posizionare alcune piantine nelle fioriere attorno al forte e di seguito al Simbirizzi, per dare un aspetto più decoroso all’ ingresso del “Parco dei Fortini” da via Pitz'e Serra.

«Inoltre», fa sapere il presidente del Comitato, Emanuele Contu, «continua il lavoro di valorizzazione dei beni storici della nostra zona. A inizio mese abbiamo inserito tra i Luoghi del cuore del Fai il forte Sabaudo, nonché ex Chiesa di San Luca».

