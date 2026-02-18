Riprendono le pulizie delle spiagge dopo il ciclone 

Dopo un breve stop dovuto anche al maltempo dei giorni scorsi, riprendono le bonifiche delle spiagge del litorale ancora alle prese con le ferite lasciate dal ciclone Harry. La giornata di pulizie è in programma domenica ed è organizzata da Mantaray Sardegna in collaborazione con Cittadinanza Attiva Oikos. Due i punti coinvolti: il rio Su Pau e via Tirso con ritrovo alle 9 con punto di riferimento l’hotel Sighientu. Tutti sono invitati a partecipare, basta presentarsi muniti di guanti. Come sempre i volontari potranno portare via solo i rifiuti: plastica, ferro e qualunque cosa sia stata portata dal mare e riversata in spiaggia ma non potranno toccare le canne che si sono riversate dal rio Su Pau.

Occorre infatti attendere gli accordi tra il Comune e la Regione per lo spostamento. Così come bisogna attendere ancora per conoscere la sorte della posidonia che per delibera regionale del 2016 non si può toccare fino al 21 marzo in quanto riveste un ruolo fondamentale nel periodo invernale per la tutela della spiaggia.E per quanto riguarda i privati gestori o titolari di chioschi e stabilimenti non potranno intervenire per conto proprio, ma la Regione ha delegato i Comuni per coordinare tutto. Ci saranno poi i ristori per tutti quelli che hanno avuto danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA