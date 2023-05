Riprendono il lavori  per liberare la spiaggia dai cumuli di posidonia 

Sono ripresi a Sant’Anna Arresi i lavori per rimuovere la posidonia dalla prima spiaggia di Porto Pino. Nel cantiere i lavori erano stati interrotti per due volte perché, stando a quanto accertato dal Corpo Forestale, per la pulizia non erano stati utilizzati mezzi non ideo.

Lo stop agli intervento aveva provocato la reazione degli operatori turistici, in particolare dei gestori degli stabilimento balneari, preccupati per i ritardi e la partenza a rischio della stagione turistica.

«Sono molto contento – dice Luciano La Mantia, gestore del Luna Beach – finalmente sono ripresi i lavori nella prima spiaggia, ci sono oltre sei famiglie che vivono grazie agli stabilimenti, ben venga salvaguardare la natura, ma bisogna far si che non si tolga il pane alle persone, c’è chi in spiaggia lavora da oltre 30 anni».

Soddisafatto anche Francesco Nurra, gestore dello stabilimento Porto Pino Beach Club: «Siamo contenti che la stagione possa iniziare anche per noi, ci auguriamo che non ci siano altri intoppi». Dello stesso avviso Valerio Lecca consigliere di minoranza del gruppo “Nuova corrente arresi”: «Sicuramente è un’ottima notizia, ma purtroppo siamo in ritardo e lo conferma il fatto che questi stop, hanno portato alla non conferma di molte prenotazioni, ma ora i chioschi possono iniziare a effettuare il montaggio di parte delle strutture, nonostante abbiano perso una grossa fetta di inizio stagione”. Adriana Lobina Assessore al turismo di Sant’Anna Arresi ricorda che «gli intoppi sono stati superati, speriamo di procedere spediti, e garantire una spiaggia pulita e fruibile a tutti».