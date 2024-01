Riprendono i lavori nel Parco Marconi, in arrivo nuovi parcheggi 

La lunga attesa pare essere finita. Ripartono i lavori nel Parco Marconi a Sestu. È un nuovo spazio verde dove c’era un terreno incolto accanto al centro commerciale, tra via Marconi, via Torricelli e via Iglesias. Parte dei fondi vengono dai cosiddetti oneri di superficie, pagati dal proprietario del capannone che ospita il centro commerciale vicino. Inoltre il Comune ha realizzato anche vari parcheggi.

Un anno fa l’annuncio, ma dopo l’avvio tutto si era fermato per mesi a causa di vari problemi tecnici e ritardi. In questi giorni le ruspe sono tornate in azione.

Felici i residenti: «Mi sono battuto tanto per riqualificare il quartiere, prima le canne del terreno incolto invadevano completamente la strada», racconta Umberto Oliviero, ex consigliere comunale che abita lì vicino: «Ringrazio il Comune che si è mosso per rendere questa zona più bella».

La fine dei lavori è prevista prima dell’estate. Il parco sarà vasto circa cinquemila metri quadrati, con camminamenti, area giochi per bimbi, area fitness, panchine e tante piante. «Il parco Marconi prende finalmente vita, abbiamo investito i soldi delle urbanizzazioni primarie per dare tanto verde anche a questa zona», è il commento della sindaca Paola Secci.

