«Riprendono i lavori nel castello Siviller» 

«I lavori per il castello Siviller? Tutto pronto, abbiamo cominciato ad aprile, aspettiamo il bel tempo e partiamo con il tetto». Ad annunciarlo è il sindaco di Villasor Massimo Pinna.

«Gli interni negli scorsi giorni non stati visitabili – aggiunge il primo cittadino - chi è venuto per Monumenti aperti ha potuto osservare questa bellissima struttura dell'esterno. I lavori sono ufficialmente iniziati un mese fa. Il cattivo tempo, ma anche la stessa manifestazione, ha obbligato l'impresa ad alcune pause. A giugno, con il bel tempo entriamo nel vivo della prima fase dei lavori: scoperchiare il tetto. Non possiamo farlo senza assicurarci che ci sia bel tempo. Sono delle operazioni comunque complesse e ci vorranno almeno 12 mesi». Ci vorrò dunque un po’ di tempo affinchè il castello Siviller torni interamente accessibile ai visitatori. «Con le operazioni di questa prima fase - puntualizza Massimo Pinna, riprendendo gli annunci degli scorsi mesi – le tegole verranno rimosse e i pilastri saranno sostituiti, visto che totalmente tarlati. Successivamente saranno riposte le tegole originali e sarà richiuso il tetto. Per questo dobbiamo farlo entro l’estate, per evitare danni o ritardi causa mal tempo». (m. p.)

