Riprendono gli sbarchi, arrivano 65 migranti in 24 ore 

Proseguono gli sbarchi di migranti nelle coste del Sulcis e a Pula. Dopo il piccolo gruppo sbarcato martedì pomeriggio a Maladroxia (Sant’Antioco), dove 7 uomini sbarcati nella spiaggia antiochense sono stati presi in carico dagli agenti della compagnia barracellare del paese prima di essere trasferiti al centro di Monastir, ieri nuovoallarme.

Una cinquantina di migranti sono sbarcati tra la costa di Sant’Anna Arresi e Pula. A Porto Pino sono arrivati anche quattro minori e due donne, di cui una di loro in stato di gravidanza (trasportata dal personale 118 dell’Avos di Sant’Anna Arresi all’ospedale Cto di Iglesias. Sul posto hanno operato i carabinieri delle stazioni di Cortoghiana e Giba, arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Un piccolo gruppo durante la notte è stato invece intercettato in località Is Cinus, sempre a Sant’Anna Arresi. Tutti i migranti, terminate le formalità di rito, sono stati accompagnati presso il Centro di prima accoglienza di Monasti. Le operazioni di scorta sono state curate rispettivamente dalle Stazioni di Giba e Teulada.

Si registra infine uno sbarco nella zona di Agumu a Pula. In totale 8 uomini adulti, sono arrivati a bordi di un barchino a motore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula che hanno sottoposto a sequestro il mezzo utilizzato per l’attraversata. In seguito, i migranti sono stati trasportati presso il centro di prima accoglienza Monastir per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. (f. m.-f. c.)

