Riprendono gli allenamenti 

L’appuntamento è per questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini. I giocatori del Cagliari si ritrovano dopo l’amichevole di Buddusò e iniziano la settimana che porta allo scontro diretto con il Parma, in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus.

I nazionali

Ancora assenti i sette nazionali che arriveranno alla spicciolata nel corso della settimana. Sono gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, lo slovacco Obert, l’angolano Luvumbo, il turco Kiliçsoy e il zambiano Liteta. Sotto osservazione Pavoletti e Radunovic che stanno recuperando dai rispettivi infortuni ma ancora non sono pronti a rientrare in gruppo. Con loro, venerdì ad Asseminello mentre la squadra era in campo al “Borucca”, c’era anche Folorunsho. Nulla di preoccupante, ha assicurato lo staff medico del Cagliari. Giusto una gestione dei carichi di lavoro prevista dopo le prime due giornate di campionato nelle quali l’ex giocatore del Napoli ha premuto subito sull’acceleratore. (f.g.)

