Riprendiamoci la nostra Olbia 

Ammesse solo bandiere tricolori e dei quattro mori, vietati cori da stadio, simboli e loghi di partito, Olbia prima dell'appartenenza politica, “unita e solidale per riportare al centro il diritto di vivere serenamente la nostra città”. Organizzato dal circolo cittadino Fratelli d'Italia con Gioventù nazionale (che però non hanno esposto i loro vessilli) e dai movimenti spontanei Reazione Terranoa e Olbia sicura, il flash mob ha attraversato l'isolato sorvegliato speciale da tempo e al centro delle ultime reazioni in città, dopo l'episodio di violenza accaduto in un ristorante asiatico del centro storico dove un uomo (di nazionalità algerina), armato di coltello, ha fatto irruzione, aggredendo quattro persone.

Nessun vessillo

Da lì e per qualche centinaia di metri, in direzione via Fiume d'Italia, oggetto di un'ordinanza sindacale che ne ha cancellato i parcheggi in ragione di una maggiore visibilità per effettuare i controlli in una strada teatro di degrado, il presidio ha sacrificato i colori politici in nome della causa “Riappropriamoci della nostra Olbia” e ha sfilato per chiedere alle istituzioni «più attenzione e interventi concreti di fronte a una situazione di degrado, aggressioni e insicurezza che non può più essere ignorata». Chiuso con l'inno di Mameli, il sit in, schierato dietro lo striscione “Degrado e violenza: figli dell'indifferenza”, è cominciato al grido di “Olbia è nostra e ci appartiene”. Poi il corteo ha raggiunto il locale Ichi in segno di solidarietà alle vittime.

«Bando al razzismo»

Nessuna propaganda, dice il rappresentante di Olbia Sicura, Federico Ciaddu. «Chiedere sicurezza non può essere definito razzismo e non significa odiare qualcuno: chiediamo controlli, rispetto delle leggi e prevenzione». Questa manifestazione, per l'esponente di Reazione Terranoa, Eros Orlando, «non è mossa dal razzismo ma dalla paura: la risposta alla violenza è la partecipazione». Una soluzione per riappropriarsi della città, secondo il coordinatore cittadino di FdI, Marco Piro: «In tantissimi qui, oggi abbiamo raggiunto un primo obiettivo: ci siamo ripresi una piazza». E ha aggiunto: «Non siamo qui contro nessuno, anzi siamo solidali con gli stranieri ma italiani, che hanno subito l'aggressione, e che a Olbia lavorano e sono pienamente integrati». D'accordo con il sindaco, Settimo Nizzi, che avantieri ha dichiarato di rifuggire le ronde e la giustizia fai da te e ha avanzato la necessità di contrastare le condotte illecite con la legalità, i cittadini intervenuti, però, dicono basta all'indifferenza dell'amministrazione comunale, pretendono i presidi che Nizzi aveva promesso, qualcuno lo invita sul balcone per osservare la piazza di spaccio dall'alto e qualcun altro invita i residenti a reagire al degrado, creando i comitati di quartiere, e a unirsi per portare avanti iniziative capillari.

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