Riprende la produzione nella sughereta comunale 

Incomprensioni, contenziosi e processi l’hanno tenuta bloccata per oltre 18 anni, impedendo chiunque di sfruttarne il potenziale. Ma, sanate le controversie, la sughereta che si estende tra le località Sirui, Santa Mariedda, Fundali Murtaxius e Is Forrus, ha ripreso ad attirare forte interesse tanto da portare ben 4 aziende della filiera a contendersi a suon di rialzi l’asta per il taglio e il prelievo del sughero.

A prevalere, a metà del luglio scorso, è stata la Biosugheri srl di Elmas in virtù di un rilancio del 30 per cento su una base di partenza di 110 euro al quintale. A conti fatti l’azienda ha pagato ben 156 euro al quintale ma le sorprese hanno riguardato anche la quantità del sughero ricavabile: dalla previsione di 120 quintali si è arrivati ad un prelievo totale di ben 230. Le operazioni di taglio e prelievo si sono chiuse nel fine settimana e hanno portato nelle casse comunali circa 35 mila euro.

«Per noi - commenta la sindaca Debora Porrà - si tratta di un risultato storico. Abbiamo ereditato una situazione complicata tra vicende penali, processi amministrativi, sequestri giudiziari e furti. Ma, grazie anche a delle mediazioni, abbiamo ottenuto il dissequestro della sughereta che ha subito dimostrato di poter costituire una piccola rendita per il Comune. Anche i furti sono cessati grazie alla collaborazione con forze dell’ordine e cittadini. L’età stimata del sughero disponibile è di 18 anni ma d’ora in poi si seguirà un ciclo di prelievo decennale per preservarlo».