Riprende la dialisi notturna  nel reparto del Sirai 

Riparte la dialisi notturna intraospedaliera al Sirai di Carbonia. Il servizio era stato sospeso nel mese dello scorso novembre, quando la mancanza di personale aveva costretto la direzione generale ad inserire i pazienti nel servizio diurno.

Servizio ripristinato dalla nottata dello scorso lunedì ed è la direttrice generale della Asl Sulcis ad ufficializzarlo: «Superata la situazione di criticità legata ad alcune contemporanee malattie del personale medico, la Asl Sulcis comunica la ripartenza del servizi di Dialisi notturna presso il Sirai di Carbonia. - si legge in un comunicato - Dalla notte dello scorso lunedì i 10 pazienti inseriti nel programma hanno ripreso a sottoporsi all’Emodialisi notturna intraospedaliera (Inhd) grazie alla quale hanno potuto riprendere le normali attività quotidiane. L’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sirai di Carbonia porta avanti il progetto della Inhd secondo il protocollo Tassin, con emodialisi di 8 ore di durata, per tre volte alla settimana dalle 21 alle 5 del mattino. Si tratta dell'unico centro in Sardegna e tra i pochi in Italia ad eseguire l’emodialisi Notturna Intraospedaliera».

Soddisfazione da parte del presidente dell’Apent Giampiero Bindo: «L’organico è ridotto all’osso, ma l’importante era ricominciare a riprendere quello che era l’indirizzo del reparto. La speranza è che possa arrivare a breve del nuovo personale medico». Bindo rivela anche la soddisfazione dei pazienti che nella nottata fra lunedì e martedì, hanno potuto eseguire la terapia: «In questo modo riescono a riappropriarsi per intero della propria quotidianità. - afferma il presidente dell’Apent - Per chi lavora si tratta di un servizio fondamentale. Inoltre la qualità della dialisi notturna è superiore rispetto a quella diurna, dove la terapia dura quattro anziché otto ore». (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA