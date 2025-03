Riposo, preghiera e lavoro per il Papa 

Roma. La giornata di papa Francesco, a tre settimane esatte dal suo ricovero al Policlinico Gemelli, è trascorsa «tra riposo, preghiera, le terapie prescritte e la fisioterapia - sia motoria che respiratoria -, e un po' di lavoro». É la Sala stampa vaticana a informare il mondo sulle condizioni del Pontefice nel primo giorno di assenza del bollettino medico, una decisione presa nella giornata di giovedì dall'equipe che ha in cura Francesco vista la perdurante stabilità delle sue condizioni. E in mattinata il Pontefice - essendo anche un venerdì di Quaresima - «è stato circa 20 minuti in cappella per un momento di preghiera», prima di riprendere «l'attività lavorativa nel corso della giornata».

Condizioni cliniche

La condizione clinica di Francesco resta dunque «quella già descritta giovedì», una condizione che i medici continuano a definire in questo momento «stabile» anche se «resta il quadro di complessità e la prognosi rimane riservata, con tutti i rischi che questo presuppone e che rimangono». Oggi ci sarà il nuovo bollettino dei medici, «con qualche informazione in più per quanto riguarda l'andamento della terapia». Per ora la Sala stampa conferma che sta proseguendo quella dei giorni scorsi: «per quanto riguarda la somministrazione di ossigeno al Papa, continua l'alternanza tra notte e giorno: ventilazione meccanica di notte con la mascherina e ossigenazione ad alti flussi durante il giorno, tramite le cannule al naso».

Appuntamenti

E sempre nella giornata di oggi si sapranno anche le modalità di svolgimento dell'Angelus di domenica - se sempre con diffusione in forma scritta come nelle ultime tre occasioni -, in che modo il Papa parteciperà agli esercizi di Quaresima, «in comunione spirituale» con la Curia, programmati a partire da domani pomeriggio, e se sarà effettivamente sua l'omelia che il cardinale Michael Czerny, suo delegato per la celebrazione, leggerà nella messa in Piazza San Pietro, stamattina, per il Giubileo del Volontariato.

Il messaggio

Con l'assenza di immagini del Pontefice, intanto, continua a fare sensazione l'ascolto della sua voce fragile e sofferente nel messaggio audio diffuso. La sala stampa vaticana ha precisato che è stato il Papa stesso che ha voluto che il suo saluto fosse trasmesso giovedì: voleva ringraziare per le preghiere grazie alle quali si sente come sostenuto da tutto il popolo di Dio. Fonti vaticane ritengono che il Papa abbia voluto registrare il breve messaggio in spagnolo «probabilmente per rivolgersi a un pubblico più ampio». Dal sonoro, comunque, si percepiva il flusso dell'ossigeno che viene somministrato al Pontefice, e in qualche modo «sicuramente lo sforzo» compiuto da Francesco nel parlare.

