Assemini. Test atletici al mattino, allenamento vero e proprio nel pomeriggio. Quarto giorno di ritiro oggi ad Asseminello per il nuovo Cagliari di Davide Nicola che prova a sollevare leggermente il ritmo in vista della preparazione vera e propria.

Il punto

Riposo precauzionale per Sulemana dopo una leggera botta subita martedì. Il centrocampista si è così limitato a un lavoro blando in palestra, già oggi dovrebbe tornare in campo e riprendere regolarmente gli allenamenti insieme alla squadra. Tempi un po’ più lunghi, invece, per il portiere Ciocci, che prosegue nel suo programma di recupero, tra piscina e palestra, dopo l’intervento alla spalla subito ad aprile.

I nazionali

Sono 26 (compreso Felici) i giocatori presenti al “Crai Sport Center” dove il Cagliari sta svolgendo la prima parte della preparazione, che si chiuderà venerdì 19 con l’amichevole contro la Primavera (l’orario è ancora da definire). Hanno avuto un supplemento di vacanza i nazionali impegnati con la Copa America (Mina e Lapadula) e negli Europei (Obert e Marin). Si aggregheranno alla comitiva direttamente in Val d’Aosta, nel ritiro di Saint Vincent-Chatillon. (f. g.)

