Riposo per gli autisti dell’Arst, il Comune concede un’area 

Una piccola parte dell’area industriale di San Vito, in cui già da tempo zona vengono posteggiati i pullman giorno e notte, diventa adesso un punto periferico attrezzato dell’azienda regionale per i trasporti. La svolta è arrivata nei giorni scorsi grazie ad un accordo con il Comune che concederà in comodato d’uso gratuito un’area di 185 metri quadri per il posizionamento di un modulo prefabbricato per almeno vent’anni (dal momento della firma). Modulo che fungerà da centro servizi per il personale, appunto, dell’Arst. L’area «viene concessa - si legge nella delibera della Giunta - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il solo fine di consentire il posizionamento di un modulo prefabbricato che sarà utilizzato come punto di riferimento del personale e per la custodia o il deposito delle chiavi, con disponibilità di servizi igienici».

Sino ad oggi, infatti, il personale non aveva un locale nei pressi della strada di stazionamento dei pullman (via Mercalli) e per qualsiasi esigenza era costretto a raggiungere il centro abitato, distante circa un chilometro. La richiesta di un’area per un modulo prefabbricato è partita dall’azienda trasporti in seguito anche ad una segnalazione da parte dell’organizzazione sindacale che cura gli interessi del personale Arst. Non era più pensabile, cioè, andare avanti senza una struttura con servizi igienici vicino al parcheggio che consentisse la sosta e il riposo dei conducenti nelle ore di attesa. Il Comune si è reso subito disponibile.

