Riposerà a Militello, il paese natale 

«Militello? Uno dei borghi più belli della Sicilia». Parola di Pippo Baudo (nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936) che ha sempre mantenuto un rapporto stretto con le sue radici siciliane. «Una villa comunale tenuta molto bene, piena di verde. E poi le chiese, un barocco eccezionale perché fa parte della Val di Noto, che è il centro del barocco siciliano. Tre parrocchie, San Benedetto, Santissimo Salvatore e poi Santa Maria della Stella». Ed è proprio in quest’ultima che ha voluto gli fosse dato l’ultimo saluto.

Il funerale si terrà domani dalle 16, ma già dalle 15.30 e fino alle 18.10, il Tg1 trasmetteràin diretta le esequie.

Sulla pagina ufficiale Facebook il Comune dedicaun post con tante foto a Pippo Baudo: da quando era bambino efaceva il chierichetto e via via seguendo la sua sfolgorantecarriera fino a poco tempo fa. C’è già chi invocal'intitolazione di una strada o di una piazza di Militello algrande Pippo nazionale”.

Figlio unico dell'avvocato Giovanni e di Innocenza Pirracchio,Baudo tornava spesso con piacere nel suo paese natale, doveincontrava i vecchi amici d'infanzia e ripercorreva le stradedella memoria come quando andava nella storica salumeria dovefaceva la spesa la sua famiglia a mangiare un panino: «Andavamatto per il pane con la mortadella», ricorda la titolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA