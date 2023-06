«Riportiamo Stefano a casa» 

Salvadanai sistemati negli esercizi commerciali del paese, e anche un conto corrente postale messo a disposizione per la raccolta di fondi. Colletta popolare, a Serramanna, per riportare a casa Stefano Marongiu, un gelataio emigrato in Germania, scomparso qualche giorno fa sul luogo di lavoro per un malore improvviso. La morte di Stefano Marongiu, che avrebbe compiuto 48 anni fra qualche settimana, ha destato profonda commozione a Serramanna, dove è scattata la gara di solidarietà per sostenere i familiari nelle spese necessarie a riportare a casa la salma dello sfortunato emigrato, a dargli l’ultimo saluto che meritava.

La mobilitazione

«Stefano è stato fidanzato per sei anni con mia sorella Rossana, e anche se la storia d’amore era finita fra loro i rapporti erano rimasti ottimi. Per me, insomma, lui era rimasto mio cognato: per questo abbiamo pensato che anziché i fiori per il suo funerale sarebbe stato meglio aiutare la famiglia, che ha dato il consenso, a riportarlo a Serramanna», racconta Marcella Limoncino. Il lavoro aveva allontanato Stefano Marongiu dagli affetti e dalle amicizie del suo paese natale, dove però non mancava mai di tornare. «Da cinque stagioni Stefano lavorava in una gelateria, i primi due anni come dipendente e poi come titolare dell’esercizio che aveva preso in gestione», continua l’ex cognata. È morto mentre lavorava nel Eis Cafe Tormen, questo il nome della gelateria che Stefano gestiva a Neunkirchen-Seelscheid. «Tutta la comunità piange una persona amata, un ragazzo solare, emigrato da tempo ma che ogni volta che tornava a Serramanna aveva un sorriso che era un inno alla vita», dice il sindaco Gabriele Littera.

L’appello

«Sono certo che tutti noi faremo la nostra parte per sostenere il rientro dalla Germania - continua il sindaco - saremo in tanti a volerti salutare un'ultima volta qui, a Serramanna, che è stata ed è sempre rimasta la tua casa». Marcella Limoncino commenta: «Una partecipazione e una solidarietà, oltre che una dimostrazione d’affetto per la famiglia, che non mi aspettavo». Per aiutare la famiglia si puù fare una donazione utilizzato l’iban IT37 A076 0104 8000 0000 7829 898.

